03 Mart 2019, 18:55
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Bülent Bozkurt, Caner ÇildirTürk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Su Zent, Rahimova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Havlickova, İpek Ercan, Duygu Arslan, Mislina Kılıç, İrem Çor)VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Caner Çildir

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Su Zent, Rahimova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar ( Berin Yıldırım, Havlickova, İpek Ercan, Duygu Arslan, Mislina Kılıç, İrem Çor)

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes ( Gizem Örge, Buket Gülübay)

Setler: 14-25, 16-25, 21-25

Süre: 80 dakika (29, 25, 26)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi. Bülent Bozkurt, Vestel, Berin Yıldırım, Spor
Kaynak: AA


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