Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt
, Caner Çildir Türk Hava Yolları
: Şeyma Ercan, Su Zent, Rahimova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar ( Berin Yıldırım
, Havlickova, İpek Ercan, Duygu Arslan
, Mislina Kılıç, İrem Çor)
VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan
, Cansu Özbay
, Zhu Ting, Zehra Güneş
, Sloetjes ( Gizem Örge
, Buket Gülübay
)
Setler: 14-25, 16-25, 21-25
Süre: 80 dakika (29, 25, 26)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
Bülent Bozkurt, Vestel, Berin Yıldırım, Spor
Kaynak: AA