03 Mart 2019, 19:47
»»

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: AnafartalarHakemler: Arzu Emiroğlu, Fikret FidanÇanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım)Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Merve...

Salon: Anafartalar

Hakemler: Arzu
Emiroğlu, Fikret Fidan

Çanakkale Belediyespor: Birgül
Güler, Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım)

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Rida Erlalelitepe, Tuğçe Ersan)

Setler: 25-18, 16-25, 20-25,
15-25

Süre: 100 dakika (23, 27, 28, 22)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında,
Beşiktaş deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi. Birgül Güler, Vestel, Yasemin Yıldırım, Beşiktaş, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR