Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Mehmet Gül, Selçuk Görmen
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Ebrar Karakurt, Di Lulio (Ayça Aykaç)
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Ebru Bedir, Işıl Öz, Gökçe Çiçek Aksoylu)
Setler: 25-19, 25-21, 25-19
Süre: 76 dakika (25, 26, 25)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında VakıfBank, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.
Spor
Kaynak: AA