09 Mart 2019, 17:04
»»

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Cihat Küçükboyacı, Rıza YelpazeAydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Desislava, Duygu Düzceler, Lopez, Brayelin Martinez, Gözde Dal İrgi (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Fulden Ural, Ceyda Demirhan)Eczacıbaşı VitrA: Meliha İsmailoğlu,...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Rıza Yelpaze

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Desislava, Duygu Düzceler, Lopez, Brayelin Martinez, Gözde Dal İrgi (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Fulden Ural, Ceyda Demirhan)

Eczacıbaşı VitrA: Meliha İsmailoğlu, Boskovic, Gibbemeyer, Büşra Kılıçlı, Ezgi Dilik, Kim (Simge Şebnem Aköz, Güldeniz Önal, Gözde Yılmaz)

Setler: 16-25, 16-25, 13-25

Süre: 75 dakika (24, 25, 26)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, lig etabını lider tamamladı. Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR