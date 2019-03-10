10 Mart 2019, 16:54
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Ramazan ÇevikBeşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Fatma Beyaz, Rida Erlalelitepe, Zeynep Üzen)Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Fatma Beyaz, Rida Erlalelitepe, Zeynep Üzen)

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Esra Çetin, Gerasymova, Kübra Kegan, Yasemin Özel, Saliha Şahin)

Setler: 25-22, 18-25, 25-21, 22-25, 15-11

Süre: 132 dakika (28, 25, 32, 30, 17)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş, Karayolları'nı 3-2 yendi. voleybol, Burhan Felek, Vestel, Pınar, Spor
Kaynak: AA


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