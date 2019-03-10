Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Tuncay Sevim
Nilüfer Belediyespor: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Hande Korkut
)
Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Buse Melis Kara (Melisa Memiş, Simay Kurt, Ceyda Aktaş
, Bahar Akbay)
Setler: 19-25, 25-18, 25-17, 25-17
Süre: 101 dakika (25, 24, 26, 26)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Nilüfer Belediyespor sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.
Vestel, Hande Korkut, Beylikdüzü, voleybol, Spor
Kaynak: AA