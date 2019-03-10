Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu Galatasaray
HDI Sigorta
: Jackson
, Çağla Akın
, Hande Baladın
, Aslı Kalaç
, Meryem
Boz, Leys ( Gizem Karadayı
, Cansu Çetin
, Atkinson, Nursevil Aydınlar
, Buse Kayacan, Dilara Gedikoğlu) Türk Hava Yolları
: İpek Ercan, Özge Kırdar, Enright, Ruseva, Rahimova, Şeyma Ercan ( Berin Yıldırım
, Havlickova, Mislina Kılıç, İrem Çor)
Setler: 20-25, 25-15, 23-25, 25-10, 11-15
Süre: 110 dakika (23, 25, 28, 18, 16)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Vestel, Gizem Karadayı, Türk Hava Yolları, Sigorta, Spor
Kaynak: AA