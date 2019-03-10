10 Mart 2019, 21:32
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Aylin TurnaoğluGalatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Atkinson, Nursevil Aydınlar, Buse Kayacan, Dilara Gedikoğlu)Türk Hava Yolları: İpek Ercan, Özge Kırdar, Enright,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys ( Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Atkinson, Nursevil Aydınlar, Buse Kayacan, Dilara Gedikoğlu)

Türk Hava Yolları: İpek Ercan, Özge Kırdar, Enright, Ruseva, Rahimova, Şeyma Ercan ( Berin Yıldırım, Havlickova, Mislina Kılıç, İrem Çor)

Setler: 20-25, 25-15, 23-25, 25-10, 11-15

Süre: 110 dakika (23, 25, 28, 18, 16)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi. Vestel, Gizem Karadayı, Türk Hava Yolları, Sigorta, Spor
Kaynak: AA


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