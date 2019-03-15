Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde play-off heyecanı, yarın ve 17 Mart Pazar günü yapılacak çeyrek final ilk maçlarıyla başlayacak.
Ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan ekipler, play-off karşılaşmalarında şampiyonluk ve Avrupa
kupalarına katılma hakkı için mücadele verecek. Türkiye
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final eşleşmelerinde ilk karşılaşmalar, normal sezon sonunda puan tablosunda alt sırada bulunan takımların sahasında oynanacak. İkinci müsabakalara ise üst sırada bulunan ekipler ev sahipliği yapacak.
Seride iki galibiyet elde eden ekip yarı finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği halinde ise yarı finale yükselecek takım, ikinci maçların yapıldığı yerde oynanacak üçüncü karşılaşmada belli olacak.
Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final eşleşmelerinde maç programı şöyle:
İlk maçlar:
Yarın:
15.00 Türk Hava Yolları- Fenerbahçe Opet
(Burhan Felek
)
17.30 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)
17 Mart Pazar:
15.00 Beşiktaş- Galatasaray
HDI Sigorta
(Burhan Felek)
28 Mart Perşembe:
18.00 Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas- Eczacıbaşı
VitrA (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
İkinci maçlar
28 Mart Perşembe:
18.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
18.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
29 Mart Cuma:
18.30 Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş (Burhan Felek)
30 Mart Cumartesi:
17.00 Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)
İki karşılaşma sonucunda galibiyet sayısında eşitlik olursa, üçüncü maçlar 6- 7 Nisan
tarihlerinde normal sezonu üst sırada bitiren takımların sahasında oynanacak.
Yarı finaldeki muhtemel eşleşmeler
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarı finaldeki muhtemel eşleşmeler ise şöyle:
Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas/Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş
VakıfBank-Nilüfer Belediyespor/Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları
Vestel, voleybol, Spor
Kaynak: AA