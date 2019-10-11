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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, İbrahim ÜnalKarayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Merve Atlıer, Tutku Burcu Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Kübra Kegan)Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Yağmur Mislina Kılıç, Büşra...

11.10.2019 21:36Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, İbrahim Ünal
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Merve Atlıer, Tutku Burcu Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Kübra Kegan)
Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Yağmur Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, Arelya Karasu (Merve Dalbeler, Tuğçe Ersan, Ceyda Aktaş, Doğa Topçiçek, İrem Çor, Fatma Beyaz)
Setler: 17-25, 26-24, 25-17, 18-25, 12-15
Süre: 137 dakika (26, 34, 27, 31, 19)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.
Karşılaşma öncesinde Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Karaçam Salkaya, 36. sezonun açılışı sebebiyle hakem ile takım kaptanlarına çiçek verdi.

voleybol, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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