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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Ramazan Çevik, Caner ÇıldırAtlas Global Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhass, Elif Boran, Tuğba Şenoğlu, Gözde Dal (Ayça Aykaç, Caratasu, Arzu Tezcan, Şule Yetimoğlu)PTT: Aslıhan Kılıç, Gergena Dimitrova, Janset Erkul, Polen Ünver, Maria...

12.10.2019 20:24Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çıldır
Atlas Global Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhass, Elif Boran, Tuğba Şenoğlu, Gözde Dal (Ayça Aykaç, Caratasu, Arzu Tezcan, Şule Yetimoğlu)
PTT: Aslıhan Kılıç, Gergena Dimitrova, Janset Erkul, Polen Ünver, Maria Toğle, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Burcu Genç, Ezgi Dağdelenler, Ceren Baysal, Yağmur Karaoğlu)
Setler: 25-20, 22-25, 25-27, 25-19, 15-6
Süre: 122 dakika (28, 27, 30, 24,13)
Vestel Venus Sultanlar Ligi mücadelesinde Atlas Global Yeşilyurt, sahasında PTT'yi 3-2 yendi.

Burhan Felek, Ayça Aykaç, voleybol, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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