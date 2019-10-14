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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası, yarın oynanacak üç karşılaşma ile başlayacak.

14.10.2019 10:42Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası, yarın oynanacak üç karşılaşma ile başlayacak.
Ligin ikinci haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:
Yarın:
16.00 PTT-VakıfBank (TVF Başkent)
19.00 Türk Hava Yolları-Atlas Global Yeşilyurt (Burhan Felek)
19.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Mimar Sinan)
16 Ekim Salı:
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek)
18.30 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)
19.30 Beşiktaş-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

Burhan Felek, voleybol, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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