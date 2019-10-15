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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Koray YılmazgilPTT: Aslıhan Kılıç, Gergena Dimitrova, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Tagle, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Burcu Genç, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya, Ceren Baysal Çağlar)VakıfBank: Meliha İsmailoğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak,...

15.10.2019 18:24Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil
PTT: Aslıhan Kılıç, Gergena Dimitrova, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Tagle, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Burcu Genç, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya, Ceren Baysal Çağlar)
VakıfBank: Meliha İsmailoğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak, Ebrar Karakurt, Rasic, Ognjenovic (Gizem Örge Güner, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Zehra Güneş)
Setler: 17-25, 17-25, 15-25
Süre: 66 dakika (22, 21, 23)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Janset, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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