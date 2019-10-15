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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Hakkı Demiralay, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Celeste Plak, Sobolska, Meryem Boz (Erçe Kasapoğlu, Ecem Alıcı, Duygu Düzceler)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Elçin Ruşut, Deniz Uyanık, Bahar Akbay, Merve...

15.10.2019 21:18Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Celeste Plak, Sobolska, Meryem Boz (Erçe Kasapoğlu, Ecem Alıcı, Duygu Düzceler)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Elçin Ruşut, Deniz Uyanık, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Buse Çetin, (Simay Kurt, Selime İlyasoğlu)
Setler: 25-16, 25-17, 25-15
Süre: 76 dakika (25, 25, 26)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Hande Korkut, voleybol, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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