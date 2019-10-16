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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Bülent Bozkurt, Metin KorkutGalatasaray HDI Sigorta: Cansu Çetin, Belien, Nilay Karaağaç, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı, Güldeniz Önal)Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Gülçin...

16.10.2019 18:10Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkut
Galatasaray HDI Sigorta: Cansu Çetin, Belien, Nilay Karaağaç, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı, Güldeniz Önal)
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız)
Setler: 25-22, 25-22, 25-21
Süre: 91 dakika (29, 31, 31)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Gizem Karadayı, Güldeniz Önal, Burhan Felek, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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