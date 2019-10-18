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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

18.10.2019 08:56Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-PTT (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
Yarın:
14.00 Fenerbahçe Opet-Atlas Global Yeşilyurt (Burhan Felek)
14.00 Karayolları-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
20 Ekim Pazar:
19.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (VakıfBank Spor Sarayı)

voleybol, Vestel, PTT, Spor

Kaynak: AA

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