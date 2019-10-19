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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Erol Akbulut, Tuncay SevimFenerbahçe Opet: Mhajlovic, Bahar Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Beliz Başkır, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu, Özay Kurt İpar, Ceren Kestirengöz)Atlasglobal Yeşilyurt:...

19.10.2019 15:46Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Tuncay Sevim
Fenerbahçe Opet: Mhajlovic, Bahar Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Beliz Başkır, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu, Özay Kurt İpar, Ceren Kestirengöz)
Atlasglobal Yeşilyurt : Gözde Dal, Loana, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu (Ayça Aykaç, Elif Boran, Arzum Tezcan, Derya Güç, Elisa Tuana Köse)
Setler: 25-11, 25-17, 25-10
Süre: 70 dakika (21, 25, 24)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Ceren Kestirengöz, Yeşilyurt, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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