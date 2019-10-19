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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin DeneriNilüfer Belediyespor: Helene, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Sabriye Gönülkırmaz, Katerina, Merve İkbal Albayrak (Buse Kayacan, Ceren Çınar, Aybüke Özdemir)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Celeste, Maret, Meryem Boz, Sobolska, Hande...

19.10.2019 20:10Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin Deneri
Nilüfer Belediyespor: Helene, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Sabriye Gönülkırmaz, Katerina, Merve İkbal Albayrak (Buse Kayacan, Ceren Çınar, Aybüke Özdemir)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Celeste, Maret, Meryem Boz, Sobolska, Hande Korkut, Ezgi Dilek (Bihter Dumanoğlu)
Setler: 18-25, 20-25, 20-25
Süre: 28, 29, 29 (86 dakika)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Vestel, Çınar, Aydın, Spor

Kaynak: AA

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