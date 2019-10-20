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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ramazan Demiröz, Recep KarakoçVakıfBank: Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Cansu Özbay (Pınar Atasever, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Ebrar Karakurt)Türk Hava Yolları: Ceylan Arısan, Özge Kinasts, Buijs, Özgenur Yurtdagülen,...

20.10.2019 21:54Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç
VakıfBank: Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Cansu Özbay (Pınar Atasever, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Ebrar Karakurt )
Türk Hava Yolları: Ceylan Arısan, Özge Kinasts, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Kingdon (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen, Nursevil Gökbudak, Yasemin Özel)
Setler: 29-27, 25-23, 25-23
Süre: 97 dakika (37, 32, 28)
Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Türk Hava Yolları, Zehra Güneş, Karakurt, Spor

Kaynak: AA

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