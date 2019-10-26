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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Erhan AlparslanPTT: Aslıhan Kılıç, Gergana Dimitrova, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Leyva, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Ceren Çağlar Baysal)Nilüfer Belediyespor: Sabriye Gönülkırmaz, Zhidkova, Hümay Topaloğlu, Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Rousseaux...

26.10.2019 17:24Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Erhan Alparslan
PTT: Aslıhan Kılıç, Gergana Dimitrova, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Leyva, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Ceren Çağlar Baysal)
Nilüfer Belediyespor: Sabriye Gönülkırmaz, Zhidkova, Hümay Topaloğlu, Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Rousseaux (Aslı Tecimer, Buse Kayacan, Elif Uzun, Seda Menekşe, Ceren Çınar, Merve İkbal Albayrak)
Setler: 25-23, 25-9, 25-19
Süre: 78 dakika (29, 24, 25)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında PTT, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Janset, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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