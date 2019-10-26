Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül
Eczacıbaşı VitrA: Ergül Eroğlu, Melis Durul, Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Pereira (Simge Aköz, Saliha Şahin) Beşiktaş
: Arelya Karasoy, Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Ceyda Aktaş, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler, Mislina Kılıç, Fatma Beyaz, İrem Çor, Doğa Topçiçek, Ece Erol, Tuğçe Ersan)
Setler: 25-15, 25-5, 25-19
Süre: 69 dakika (23,19,27)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.