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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Aylin TurnaoğluGalatasaray HDI Sigorta: Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal (Derya Çayırgan, Cansu Çetin, Melike Çadır)PTT: Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Tagle...

08.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:20 Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray HDI : Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal (Derya Çayırgan, Cansu Çetin, Melike Çadır)
PTT: Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Tagle (Ceren Önal, Aslı Koçoğlu, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya, Ceren Çağlar Baysal)
Setler: 25-17, 25-23, 27-25
Süre: 81 dakika (21, 29, 31)
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, PTT'yi 3-0 yendi.

Çağla Akın, Sigorta, Vestel, PTT, Spor

Kaynak: AA

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