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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Serap Kuka, Akif AltınFenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpay Özay Kurt)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı,...

09.11.2019 19:48 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:48Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Serap Kuka, Akif Altın
Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpay Özay Kurt)
İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Çetin, Ayşe Ünal, Fatma Demir)
Setler: 25-12, 25-15, 25-8
Süre: 61 dakika (22, 21,18)
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 7. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Beylikdüzü, voleybol, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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