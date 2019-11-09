Salon: TVF Başkent
Hakemler: İsmail Yıldırım, Bilal Çağlar
Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceylan, Gerasymova, (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan)
Atlasglobal Yeşilyurt
: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Elif Boran, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal İrgi, (Ayça Aykaç, Loana, Derya Güç, Arzum Tezcan)
Setler: 25-15, 25-18, 14-25, 25-18
Süre: 100 dakika (22, 25, 25, 28) Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Karayolları, konuk ettiği Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-1 yendi.