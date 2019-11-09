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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: İsmail Yıldırım, Bilal ÇağlarKarayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceylan, Gerasymova, (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan)Atlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Elif Boran, Derya...

09.11.2019 19:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:56Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İsmail Yıldırım, Bilal Çağlar
Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceylan, Gerasymova, (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan)
Atlasglobal : Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Elif Boran, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal İrgi, (Ayça Aykaç, Loana, Derya Güç, Arzum Tezcan)
Setler: 25-15, 25-18, 14-25, 25-18
Süre: 100 dakika (22, 25, 25, 28)

Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Karayolları, konuk ettiği Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Yeşilyurt, voleybol, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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