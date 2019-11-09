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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: EczacıbaşıHakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet GülEczacıbaşı VitrA: Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Buse Melis Kara, Ergül Eroğlu)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz...

09.11.2019 21:38 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:38Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül
Eczacıbaşı VitrA: Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Buse Melis Kara, Ergül Eroğlu)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Duygu Düzceler, Balkestein, Semra Özer, Erce Kasapoğlu, Hande Korkut)
Setler: 25-13, 25-14, 25-17
Süre: 76 dakika (23, 26, 27)
Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Topluluğu, Bülent Bozkurt, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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