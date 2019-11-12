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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erhan Alparslan, Ayşim ErginayPTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Dolunay Çetinkaya, Ezgi Dağdelenler, Yağmur Karaoğlu)Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Gibbemeyer, Melis Durul, Kim, Beyza...

12.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:34Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Ayşim Erginay
PTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Dolunay Çetinkaya, Ezgi Dağdelenler, Yağmur Karaoğlu)
Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Gibbemeyer, Melis Durul, Kim, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Pereira)
Setler: 16-25, 17-25, 13-25
Süre: 75 dakika (25, 25, 25)
Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.
Ligde 8'de 8 yapan Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürürken, PTT 5. mağlubiyetini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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