Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Ayşim Erginay
PTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Dolunay Çetinkaya, Ezgi Dağdelenler, Yağmur Karaoğlu)
Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Gibbemeyer, Melis Durul, Kim, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Pereira)
Setler: 16-25, 17-25, 13-25
Süre: 75 dakika (25, 25, 25) Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.
Ligde 8'de 8 yapan Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürürken, PTT 5. mağlubiyetini aldı.