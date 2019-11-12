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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: BeylikdüzüHakemler: Caner Çıldır, Mehmet TopalBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Buse Çetin)Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Hümay Topaloğlu,...

12.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:12Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Beylikdüzü
Hakemler: Caner , Mehmet Topal
Beylikdüzü İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Buse Çetin)
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Resmiye Çakmak)
Setler: 13-25, 21-25, 20-25
Süre: 76 dakika (23, 27, 26)
Voleybol Venus Sultanlar Ligi 8. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Buse Çetin, voleybol, Çıldır, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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