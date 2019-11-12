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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Tuncay SevimTürk Hava Yolları: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Buijs, Ceylan Arısan, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Nursevil Gökbudak, Yasemin Özel, Ada Germen)Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın,...

12.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:56Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Tuncay Sevim
Türk Hava Yolları: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Buijs, Ceylan Arısan, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Nursevil Gökbudak, Yasemin Özel, Ada Germen)
HDI : Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien (Gizem Karadayı, Cansu Çetin)
Setler: 17-25, 26-24, 17-25, 25-21, 12-15
Süre: 127 dakika (22, 30, 25, 32, 18)
Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Berin Yıldırım, Galatasaray, Sigorta, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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