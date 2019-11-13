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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Yavuz Akdemir, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Duygu Düzceler, Semra Özer, Erçe Su Kasapoğlu, Hazal Selin Arifoğlu)Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir...

13.11.2019 21:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:18Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Duygu Düzceler, Semra Özer, Erçe Su Kasapoğlu, Hazal Selin Arifoğlu)
Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım)
Setler: 20-25, 16-25, 23-25
Süre: 88 dakika (26, 27, 35)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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