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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Ebru Ayata, Mehmet GülGalatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Derya Çayırgan)Atlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Damla Tokman, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket...

17.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:40Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ebru Ayata, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Derya Çayırgan)
Atlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Damla Tokman, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay, (Ayça Aykaç, Arzum Tezcan, Elif Boran)
Setler: 25-18, 25-22, 27-25
Süre: 92 dakika (22, 37, 33)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Spor

Kaynak: AA

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