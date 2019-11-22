Haberler » Spor » Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali İhsan Gözü Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Merve İkbal Albayrak, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Resmiye Çakmak, Ceren Çınar, Aybüke Özdemir)Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe...

22.11.2019 22:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:06Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye , Zhidkova, Merve İkbal Albayrak, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Resmiye Çakmak, Ceren , Aybüke Özdemir)
Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan, Merve Atlıer)
Setler: 25-20, 22-25, 30-28, 21-25, 15-10
Süre: 161 dakika (35, 34, 43, 33, 16)
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, Karayolları'nı 3-2 yendi.

Ali ihsan, Vestel, Dikmen, Çınar, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
23:19 Galatasaraylı futbolcular, taraftarlardan özür diledi
23:12 CANLI YAYIN DUYURUSU
23:08 Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti!
23:04 Medipol Başakşehir ligde maç fazlasıyla lider
23:00 'Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası' sona erdi
22:50 Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'ı ıslıkladı!
22:35 Galatasaray'ın 41 maçlık serisi son buldu
20:50 Arda Turan maç öncesinde Fatih Terim'in elini öptü!
20:44 Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı
18:16 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 23:21:03