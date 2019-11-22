Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali İhsan Gözü
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen
, Zhidkova, Merve İkbal Albayrak, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Resmiye Çakmak, Ceren Çınar
, Aybüke Özdemir)
Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan, Merve Atlıer)
Setler: 25-20, 22-25, 30-28, 21-25, 15-10
Süre: 161 dakika (35, 34, 43, 33, 16)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, Karayolları'nı 3-2 yendi.