Haberler » Spor » Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Aylin TurnaoğluTürk Hava Yolları: Özge Kırdar Kinasts, Maddison, Ceylan Arısan, Havlickova, Şeyma Ercan, Özgenur Yurtdagülen (Berin Yıldırım, Aelbrecht,)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz, Ecem Alıcı, Hazal Selin...

23.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:36Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları: Özge Kırdar Kinasts, Maddison, Ceylan Arısan, Havlickova, Şeyma Ercan, Özgenur Yurtdagülen (Berin Yıldırım, Aelbrecht,)
Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz, Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Duygu Düzceler, Balkestein, Semra Özer, Erce Kasapoğlu, Hande Korkut)
Setler: 25-23, 25-14, 25-17
Süre: 82 dakika (31, 26, 25)
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Berin Yıldırım, Vestel, Aydın, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
17:40 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor maçının ardından
17:36 Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
17:33 Gümüşhanespor'un yeni başkanı Tolga Köprülü oldu
17:32 Bakan Kasapoğlu'ndan Kadın Curlıng Milli Takımı'na tebrik mesajı
17:30 Zeki Yavru hastaneye kaldırıldı
17:22 Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u yendi
16:13 Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı
15:51 Luiz Gustavo'dan Müslüm Gürses itirafı: Biraz benziyoruz
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
15:11 Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı
14:53 Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 17:46:00