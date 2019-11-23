Haberler » Spor » Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Ebru Ayata, Caner ÇildirAtlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal (Ayça Aykaç, Şule Yetimoğlu, Derya Güç, Elif Boran, Elisa Köse, Arzum Tezcan)Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Pereira, Gibbemeyer, Boskovic,...

23.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:22Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ebru Ayata, Caner Çildir
Atlasglobal : Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal (Ayça Aykaç, Şule Yetimoğlu, Derya Güç, Elif Boran, Elisa Köse, Arzum Tezcan)
Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Pereira, Gibbemeyer, Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli (Buse Melis Kara, Şebnem Simge Aköz, Beyza Arıcı, Lloyd, Melis Durul, Saliha Şahin)
Setler: 21-25, 25-22, 16-25, 18-25
Süre: 108 dakika (27, 26, 29, 26)
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-1 yendi.

Buket Gülübay, Ayça Aykaç, Yeşilyurt, Vestel, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
21:30 Fenerbahçe Obradovic ile anlaştı! Yıllık 3 milyon euro kazanacak
21:27 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar
21:24 Futbol: TFF 1. Lig
21:22 Trabzonspor maçının ardından
21:22 Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası sürüyor
21:11 Cenk Tosun'lu Everton evinde Norwich City'ye yenildi
21:08 Leicester City deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı devirdi
20:38 Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin
19:35 Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
19:11 Lider Barcelona zorlandığı maçta Leganes'i 2-1 yendi
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
23.11.2019 21:35:49