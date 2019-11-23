Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ebru Ayata, Caner Çildir
Atlasglobal Yeşilyurt
: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal (Ayça Aykaç, Şule Yetimoğlu, Derya Güç, Elif Boran, Elisa Köse, Arzum Tezcan)
Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Pereira, Gibbemeyer, Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli (Buse Melis Kara, Şebnem Simge Aköz, Beyza Arıcı, Lloyd, Melis Durul, Saliha Şahin)
Setler: 21-25, 25-22, 16-25, 18-25
Süre: 108 dakika (27, 26, 29, 26)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-1 yendi.