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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemler: Ramazan Demiröz, Esat DanziliVakıfBank: Rasic, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, (Gizem Örge Güner, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Pınar Atasever)Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı...

23.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:16Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Vakıfbank Sarayı
Hakemler: Ramazan Demiröz, Esat Danzili
VakıfBank: Rasic, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, (Gizem Örge Güner, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Pınar Atasever)
HDI : Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı, Sezen Keşkekoğlu, Nilay Karaağaç, Cansu Çetin, Derya Çayırgan)
Setler: 24-26, 25-21, 25-23, 25-19
Süre: 120 dakika (30, 27, 32, 31)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
VakıfBank 9. galibiyetini alırken, Galatasaray HDI Sigorta ise 2. kez mağlup oldu.
Birinci sette Zehra ile etkili ataklar yapan VakıfBank, teknik molayı 12-10 önde geçti. Aslı ve Vasilantonaki ile sayılar bulan Galatasaray HDI Sigorta, 24-24 beraberliği sağladıktan sonra seti 26-24 kazandı.
VakıfBank, ikinci sette Guimaraes ile smaçtan sayılar buldu ve teknik molada 12-8 üstünlük yakaladı. Ev sahibi ekip, bu seti 25-21 alarak 1-1 beraberliği yakaladı.
Dengeli başlayan üçüncü setin teknik molasını Galatasaray HDI Sigorta, 12-10 önde geçti. 19-19 beraberliği sağlayan VakıfBank, Haak ile sayılar üreterek bu seti de 25-23 kazandı.
Dördüncü sete de iyi başlayan VakıfBank, Haak ve Guimaraes ile etkili olarak teknik molada 12-9 üstünlük yakaladı. Servis hataları yapan rakibi karşısında Guimaraes etkili olan VakıfBank, seti 25-19 alarak rakibini 3-1 mağlup etti.

Vakıflar Bankası, Galatasaray, Gizem Örge, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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