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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Erkan SarıPTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Ceren Çağlar Baysal, Ezgi Dağdelenler, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya)Türk Hava Yolları: Özge Kırdar Kinasts, Lynn, Büşra...

29.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:56Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı
PTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Ceren Çağlar Baysal, Ezgi Dağdelenler, Yağmur Karaoğlu, Dolunay )
Türk Hava Yolları: Özge Kırdar Kinasts, Lynn, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Özgenur Yurtdagülen (Berin Yıldırım, Ada Germen, Şeyma Ercan, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Ceylan Arısan, Funda Bilgi)
Setler: 18-25, 25-20, 23-25, 22-25
Süre: 109 dakika (23, 29, 28, 29)
Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında PTT, konuk ettiği Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türk Hava Yolları, Çetinkaya, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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