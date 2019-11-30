Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar
Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Arelya Karasoy, Ceyda Aktaş, Doğa Topçiçek)
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rausseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Elif Uzun, Aybüke Özdemir)
Setler: 14-25, 18-25, 25-21, 15-25
Süre: 104 dakika (21, 29, 29, 25)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi 11. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.