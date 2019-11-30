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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, İbrahim AcarBeşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Arelya Karasoy, Ceyda Aktaş, Doğa Topçiçek)Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rausseaux, Sabriye Dikmen,...

30.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:18Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar
Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Arelya Karasoy, Ceyda Aktaş, Doğa Topçiçek)
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rausseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Elif Uzun, Aybüke Özdemir)
Setler: 14-25, 18-25, 25-21, 15-25
Süre: 104 dakika (21, 29, 29, 25)
Voleybol Venus Sultanlar Ligi 11. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Büşra Kılıçlı, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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