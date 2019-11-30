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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Yavuz Akdemir, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz, Hande Korkut, Balkestein (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Meryem Boz, Ecem Alıcı, Duygu Düzceler, Hazal Selin Arifoğlu, Erçe Su Kasapoğlu)Atlasglobal Yeşilyurt:...

30.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:48Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yavuz Akdemir, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz, Hande Korkut, Balkestein (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Meryem Boz, Ecem Alıcı, Duygu Düzceler, Hazal Selin Arifoğlu, Erçe Su Kasapoğlu)
Atlasglobal : Tuğba Şenoğlu, Gözde Dal İrgi, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay (Ayça Aykaç)
Setler: 22-25, 15-25, 19-25
Süre: 79 dakika (26, 25, 28)
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atlasglobal Yeşilyurt'a 3-0 mağlup oldu.

Büyükşehir Belediyespor, Yeşilyurt, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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