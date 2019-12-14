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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Bülent Bozkurt, Erol AkbulutEczacıbaşı VitrA: Beyza Arıcı, Gamze Kılıç, Natalia, Yasemin Güveli, Boskovic, Kim Koung (Simge Aköz, Hande Baladın, Ergül Eroğlu, Buse Kara)VakıfBank: Cansu Özbay, Gabriele, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Rasic (Gizem Güner,...

14.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:40Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt, Erol Akbulut
Eczacıbaşı VitrA: Beyza Arıcı, Gamze Kılıç, Natalia, Yasemin Güveli, Boskovic, Kim Koung (Simge Aköz, Hande Baladın, Ergül Eroğlu, Buse Kara)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabriele, Zehra Güneş, Haak, Ebrar , Rasic (Gizem Güner, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)
Setler: 20-25, 23-25, 17-25
Süre: 79 dakika (25, 30, 24)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. hafta erteleme maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yendi.
Bu sonucun ardından VakıfBank, 10. galibiyetini elde ederek liderliğe yükselirken, Eczacıbaşı VitrA ilk kez mağlup oldu.
Birinci sete Eczacıbaşı VitrA, köşelerden Boskovic ve Kim Koung ile Vakıfbank ise ikiden Haak'ın smaçlarıyla başladı. Teknik molayı Eczacıbaşı VitrA 12-10 önde geçmesine rağmen, VakıfBank skoru 13-13'te eşitledi. Ebrar Karakurt dört numaradan etkili ataklar yapınca, sarı- siyahlı takım üstünlüğü ele geçirdi ve seti 25-20 kazandı.
İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. VakıfBank, rakibin hatalarını iyi değerlendirdi ve farkı 5 sayıya çıkardı. Hande ile toparlanan Eczacıbaşı VitrA, skoru 11-11'de eşitledi. Teknik molaya VakıfBank 12-11 önde girdi. Eczacıbaşı VitrA, Boskovic ile skoru 18-18'e getirdi. Ardından karşılıklı sayılarla süren oyunda az hata yapan VakıfBank, seti 25-23 kazandı ve 2-0 öne geçti.
Üçüncü sette teknik molayı 12-7 önde geçen VakıfBank, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve seti 25-17 maçı da 3-0 üstün tamamladı.

Kim Koung, Karakurt, Spor

Kaynak: AA

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