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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Cihat Küçükboyacı, Süleyman YalçınAydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Balkestein, Hazal Selin Arifoğlu, Sasa, Meryem Boz, Duygu Düzceler (Bihter Dumanoğlu, Erçe Kasapoğlu, Semra Özer, Hande Korkut)VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Gabi, Haak, Rasic, Zehra...

19.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:26Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Süleyman Yalçın
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Balkestein, Hazal Selin Arifoğlu, , Meryem Boz, Duygu Düzceler (Bihter Dumanoğlu, Erçe Kasapoğlu, Semra Özer, Hande Korkut)
VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Gabi, Haak, Rasic, Zehra Güneş (Gizem Örge, Ebrar Karakurt, Pınar Atasever
Setler: 25-23, 19-25, 14-25, 20-25
Süre: 109 dakika (30, 28, 24, 27)
Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Büyükşehir Belediyespor, Hande Korkut, Vestel, Sasa, Spor

Kaynak: AA

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