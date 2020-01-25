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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Aylin Turnaoğlu, Uğur AteşFenerbahçe Opet: Sıla Çalışkan, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt, Beliz Başkır (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu)Beşiktaş: Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Mislina Kılıç, Lal Akın, Göknur Silen (Tuğçe Ersan,...

25.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:40Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Uğur Ateş
Fenerbahçe Opet: Sıla Çalışkan, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt, Beliz Başkır (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu)
: Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Mislina Kılıç, Lal Akın, Göknur Silen (Tuğçe Ersan, Ece Uçarı, Zuhal Çetin, Elif Teksoy, Tuana Öztürk, Mina Özgel, Su Zent)
Setler: 25-12, 25-17, 25-8
Süre: 62 dakika (20, 22, 20)
Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Beşiktaş, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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