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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan GözüNilüfer Belediyespor: Rousseaux, Atkinson, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Aybüke Özdemir, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Seda Menekşe)Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Natalia, Lloyd, Ergül Eroğlu...

26.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:37Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü
Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Atkinson, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Aybüke Özdemir, Sabriye (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Seda Menekşe)
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Natalia, Lloyd, Ergül Eroğlu (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Gibbemeyer)
Setler: 28-26, 18-25, 18-25, 15-25
Süre: 108 dakika (33, 26, 23, 26)
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Hande Baladın, Ali ihsan, Dikmen, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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