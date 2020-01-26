Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü
Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Atkinson, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Aybüke Özdemir, Sabriye Dikmen
(Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Seda Menekşe)
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Natalia, Lloyd, Ergül Eroğlu (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Gibbemeyer)
Setler: 28-26, 18-25, 18-25, 15-25
Süre: 108 dakika (33, 26, 23, 26)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.