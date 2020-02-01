Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çıldır
, Esat Danzili
Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Melis Durul, Gibbemeyer, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Saliha Şahin, Lloyd)
Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol)
Setler: 25-18, 25-23, 25-17
Süre: 76 dakika (22, 29, 25)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 14. hafta maçında Eczacıbaşı Vitra, sahasında Ankara temsilcisi Karayolları'nı 3-0 yendi.