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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: EczacıbaşıHakemler: Caner Çıldır, Esat DanziliEczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Melis Durul, Gibbemeyer, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Saliha Şahin, Lloyd)Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, (Gülçin Doğan,...

01.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:08Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner , Esat Danzili
Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Melis Durul, Gibbemeyer, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Saliha Şahin, Lloyd)
Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol)
Setler: 25-18, 25-23, 25-17
Süre: 76 dakika (22, 29, 25)
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 14. hafta maçında Eczacıbaşı Vitra, sahasında Ankara temsilcisi Karayolları'nı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Topluluğu, Hande Baladın, Çıldır, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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