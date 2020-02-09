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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Aylin Turnaoğlu, Sadettin KıralBeşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Sevval Burnazlar, Lal Verda Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Zuhal Çetin, Ece Uçarı, Elif Teksoy, Tuana Öztürk, Mina Özgel, Kardelen Karabıyık)Eczacıbaşı VitrA:...

09.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:56Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Sadettin Kıral
Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Sevval Burnazlar, Lal Verda Akın (Tuğçe Ersan, Akkaya, Zuhal Çetin, Ece Uçarı, Elif Teksoy, Tuana Öztürk, Mina Özgel, Kardelen Karabıyık)
Eczacıbaşı VitrA: Newcambe, Ergül Eroğlu, Melis Durul, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Merve Dalbeler)
Setler: 12-25, 11-25, 14-25
Süre: 64 dakika (20, 21, 23)
Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Değerli Taş, Gökçe, Spor

Kaynak: AA

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