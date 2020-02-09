Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Serap Kuka, İbrahim Acar
Beylikdüzü Voleybol
İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Elçin Rusut, Berra Tok, İklimye Demir, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız
, Açelya Özmen)
Türk Hava Yolları: Nursevil Gökbudak, Kingdon, Büşra Şahin, Buijs, Şeyma Ercan, Aelbrecht (Berin Yıldırım, Ada Germen, Özge Kınasts, Büşra Kılıölı, Özgenur Yurtdagülen, Yasemin Özel)
Setler: 12-25, 10-25, 12-25
Süre: 58 dakika (19, 19, 20)
Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.