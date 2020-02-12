Haberler » Spor » Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, İbrahim ÜnalPTT: Aslıhan Kılıç, Leyva, Cemre Erkul, Polen Unver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Sinem Yıldız, Ezgi Dağdelenler, Burcu Genç)Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, Elif Şahin...

12.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:06Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, İbrahim Ünal
PTT: Aslıhan Kılıç, Leyva, Cemre Erkul, Polen Unver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Sinem Yıldız, Ezgi Dağdelenler, Burcu )
Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan)
Setler: 25-21, 25-23, 25-21
Süre: 86 dakika (28, 28, 30)
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında PTT, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Vestel, Genç, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 18:53:12