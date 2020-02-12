Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, İbrahim Ünal
PTT: Aslıhan Kılıç, Leyva, Cemre Erkul, Polen Unver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Sinem Yıldız, Ezgi Dağdelenler, Burcu Genç
)
Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan)
Setler: 25-21, 25-23, 25-21
Süre: 86 dakika (28, 28, 30)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında PTT, Karayolları'nı 3-0 yendi.