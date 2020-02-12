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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet TopalEczacıbaşı VitrA: Natalia, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Ergül Eroğlu, Newcombe)Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Vasilantonaki, Belien,...

12.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:38Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal
Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Ergül Eroğlu, Newcombe)
HDI : Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Vasilantonaki, Belien, Nilay Karaağaç (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Elifsu Erinçek, Beren Yeşilırmak, Melike Çadır, Çağla Akın)
Setler: 25-20, 25-13, 21-25, 21-25,15-12
Süre: 123 dakika (25, 23, 28, 27, 20)
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi 16. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Çekişmeli geçen maçta zorlanmasına rağmen Eczacıbaşı VitrA 16. maçında 15. galibiyetini elde etti. Galatasaray HDI Sigorta ise 4. yenilgisini yaşadı.

Burhan Felek, Galatasaray, Sigorta, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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