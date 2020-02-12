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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Çevik, Uğur AteşTürk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Büşra Kılıçlı, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Nursevil Gökbudak, Aelbedrcht)Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak, Buse Ünal,...

12.02.2020 20:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:56Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş
Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Büşra Kılıçlı, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Nursevil Gökbudak, Aelbedrcht)
Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak, Buse Ünal, Reusseaux, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Seda Menekşe, Elif Uzun, Aybüke Özdemir)
Setler: 25-21, 25-19, 21-25, 25-14
Süre: 109 dakika (27, 28, 29, 25)
Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Berin Yıldırım, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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