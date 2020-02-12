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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Selçuk Görmen, Onur CoşkunAtlasglobal Yeşilyurt: Derya Güç, İrem Kaya, Arzu Tezcan, Derya Cebecioğlu, Damla Tekman, Elif Boran (Şule Yetimoğlu, Burcu Yönder, Tuana Köse)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, Buse Çetin, Berra Tok, Elçin Rusut, Zekiye Önal,...

12.02.2020 23:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:08Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Selçuk Görmen, Onur Coşkun
Atlasglobal : Derya Güç, İrem Kaya, Arzu Tezcan, Derya Cebecioğlu, Damla Tekman, Elif Boran (Şule Yetimoğlu, Burcu Yönder, Tuana Köse)
İhtisas: Açelya Özmen, Buse Çetin, Berra Tok, Elçin Rusut, Zekiye Önal, Deniz Uyanık (Simay Kurt)
Setler: 25-21, 25-13, 25-20
Süre: 75 dakika (26, 21, 28)
Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Beylikdüzü, Yeşilyurt, voleybol, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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