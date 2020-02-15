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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Tuncay Sevim, Sadettin KıralBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özman, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık, (Simay Kurt, Buse Kaygısız)VakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Kübra...

15.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:56Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: VakıfBank Sarayı
Hakemler: Tuncay Sevim, Sadettin Kıral
Beylikdüzü İhtisas: Açelya Özman, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık, (Simay Kurt, Buse )
VakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Kübra Çalışkan, (Cansu Özbay, Melis Gürkaynak, Pınar Atasever)
Setler: 10-25, 16-25, 18-25
Süre: 58 dakika (15, 22, 21)
Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Buse Çetin, Kaygısız, voleybol, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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