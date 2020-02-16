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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Arzu Emiroğlu, Eyüpcan Kayısoğlu Nilüfer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Ceren Çınar) Atlasglobal Yeşilyurt: Damla Tokman, Loana, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay, Tuğba...

16.02.2020 20:08 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:00Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Eyüpcan Kayısoğlu

Nilüfer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye , Atkinson, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Ceren )

Atlasglobal : Damla Tokman, Loana, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu (Ayca Aykaç, Elif Boran, Derya Güç, Arzum Tezcan)
Setler: 25-20, 25-17, 25-20
Süre: 78 dakika (27, 25, 26)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Yeşilyurt, Dikmen, Vestel, Çınar, Spor

Kaynak: AA

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