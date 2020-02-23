Haberler » Spor » Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Ayşim Erginay, Koray YılmazgilPTT: Ezgi Dağdelenler, Cemre Janset Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Burcu Genç, Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya)Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki,...

23.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:20Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ayşim Erginay, Koray Yılmazgil
PTT: Ezgi Dağdelenler, Cemre Janset Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Burcu Genç, Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu, Yağmur Karaoğlu, Dolunay )
HDI : Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien (Gizem Karadayı, Derya Çayırgan, Melike Çadır, Elifsu Erincek, Cansu Çetin, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)
Setler: 17-25, 27-25, 25-19, 25-23
Süre: 110 dakika (22, 30, 25, 33)
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında PTT, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Galatasaray, Çetinkaya, Sigorta, Vestel, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 16:25:30